Haue statt Hirn : Wo Albert Einstein Pythagoras aufs Maul haut

Hier zählen Fäuste mehr als Grips: In einem neuen Browser-Prügelspiel treten die brillantesten Köpfe der Wissenschaft gegeneinander an.

Für einmal treten die denkerischen Fähigkeiten dieser brillanten Köpfe aber in den Hintergrund. Im Spiel «Science Kombat» geht es nämlich darum, wie gut man als Einstein, Newton und Co. so richtig austeilen kann.