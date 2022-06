Los Angeles : «Wo ist Britney?» – Spears’ Ex-Mann vor ihrem Haus festgenommen

Jason Alexander hat US-Medienberichten zufolge die letzten Vorbereitungen für die Hochzeit des Pop-Stars mit seinem Verlobten Sam Ashgari gestört. Alexander ist Spears’ Ex aus Kindertagen, den sie 2004 in Las Vegas geheiratet hatte.

Getty Images via AFP

Spears kennt ihn aus Kindertagen. 2004 haben sie sich in Las Vegas das Jawort gegeben – nach 55 Stunden wurde die Ehe annulliert.

Getty Images via AFP

Jason Alexander, der Ex-Mann von Spears, sei am Donnerstag auf das Anwesen bei Los Angeles eingedrungen, wo die Hochzeit stattfinden sollte, berichteten spezialisierte Medien wie «Variety» oder «TMZ» übereinstimmend.

Alexander filmte sich offenbar und übertrug live auf Instagram, als er gegenüber einem Sicherheitsmann angab, eingeladen worden zu sein. «Wo ist Britney?», sagt er in dem Video, bevor er durch den Garten in ein rosafarbenes, mit Blumen geschmücktes Zelt geht und sich dort mit seinem Namen vorstellt. In dem Zelt wurden offenbar gerade die letzten Hochzeitsvorbereitungen beendet.