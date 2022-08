Wassersport: Wo ist Jetski fahren in Luxemburg erlaubt?

Gemäß der großherzoglichen Verordnung aus dem Jahr 2014 dürfen Wassersportler nur bis zu vier Stunden am Tag – vormittags zwischen 10:00 und 12:00 Uhr und nachmittags zwischen 14:00 und 16:00 Uhr mit Jetskis fahren. Außerdem muss eine klare Sicht von mindestens 1000 Metern bestehen. Hin und Her rasen oder Kunstfiguren sind verboten. Sowohl der Fahrer als auch seine Begleitperson muss zwingend eine Rettungsweste tragen.

«Wenig Platz auf der Mosel»

Anders als an den Küsten Frankreichs, ist es in Luxemburg nicht möglich, Jetskis zu mieten. «Wer ein Jetski mieten möchte, kann nach Belgien, an den Lac de l'Eau d'Heure fahren», rät Weitzmann. Die größte Gefahr bei dieser Wassersportart sei für ihn die Geschwindigkeit.