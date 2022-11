Zehnjahresrückblick: Wo kracht es in Luxemburg am häufigsten und am schlimmsten?

Anlässlich des Welttag des Gedenkens an die Opfer von Verkehrsunfällen am 20. November hat das Statistik-Institut Statec am Montag auf Grundlage der Daten der Police Grand-Ducale einen Rückblick auf die Jahre 2012 bis 2021 auf Luxemburgs Straßen veröffentlicht. 315 Menschen verloren innerhalb dieses Zeitraums ihr Leben bei Verkehrsunfällen, 2729 wurden schwer verletzt und 9669 trugen demnach leichte Verletzungen davon.

Mit 50 Prozent passierten die meisten Unfälle zwischen zwei Fahrzeugen, gefolgt von Unfällen zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug (17 Prozent). An vierter Stelle stehen mit «nur» 9 Prozent Unfälle, bei denen ein Fahrzeug gegen einen Baum gefahren ist, danach folgen Stürze mit motorisierten Zweirädern (sechs Prozent) – nach der Unfallschwere beurteilt, kommen die beiden letztgenannten aber an erster Stelle. Mit 47 Prozent endeten fast die Hälfte der Unfälle mit Bäumen tödlich oder mit schweren Verletzungen, bei Stürzen mit Motorrädern o.Ä. waren es 40 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der regionalen Verteilung schwerer Unfälle: Zwar passierten die meisten Unfälle in den vergangenen zehn Jahren in den bevölkerungsreichen Kantonen Esch-sur-Alzette und Luxemburg, was laut Datenlage mehr als die Hälfte aller Unfälle Im Großherzogtum ausmacht, doch scheint die Vielzahl davon glimpflich ausgegangen zu sein. Nach der Schwere der Verletzungen beurteilt, belegen diese und Luxemburg-Stadt die letzten drei Plätze. Dafür landen die Kantone Wiltz, Redingen, Clerf und Vianden beim Schweregrad ganz oben: Zwischen 6 und 9 Prozent der Unfälle endeten hier tödlich, 32 bis 44 Prozent mit Schwerverletzten. Im Vergleich auf absolute Zahlen umgerechnet waren es in Luxemburg-Stadt 14 tödliche Unfälle, in Wiltz 28.