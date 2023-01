Sterpenich ratlos: Wo sind Lucia Alexandroae und ihre Tochter?

1 / 5 Was ist in dem Haus in Sterpenich passiert? Am Mittwoch kehrte, nachdem die Polizei einen Tag lang alles durchsucht hatte, wieder Ruhe ein. L'essentiel/Vincent Lescaut Lucia gilt immer noch als vermisst. DR Seit mehr als einem Monat gibt es keine Spur mehr von der 31-Jährigen. L'essentiel/Vincent Lescaut

24 Stunden nachdem ein Dutzend Polizisten, Spürhunde, Zivilschutzbeamte und ein Bagger angerückt waren, ist am gestrigen Mittwoch in dem kleinen belgischen Dorf Sterpenich – unweit der luxemburgischen Landesgrenze – allmählich wieder Ruhe eingekehrt.

In der Rue du Duché, einer Straße, die parallel zur Eisenbahnstrecke zwischen Luxemburg und Arlon verläuft, sind die Polizeisperren sogar gänzlich verschwunden. Somit ist der Weg zum Haus von Lucia Alexandroae – einer 31-jährigen Frau rumänischer Herkunft, die seit Anfang Dezember als vermisst gilt und derzeit gesucht wird – wieder frei. Bei vielen Anwohnern der Rue du Duché macht sich nun die Sorge breit, dass Lucias Ehemann möglicherweise hinter dem Verschwinden der Frau stecken könnte. Dieser wurde am vergangene Dienstag in aller Frühe festgenommen, wurde jedoch bereits am gleichen Abend mangels materieller Beweise wieder aus der Polizeigewahrsam entlassen, wie sein Anwalt Renaud Crasset den belgischen Kollegen von Sudinfo verriet.

«Sie hat nicht viel gesprochen»

«Wir haben nie irgendwelche Informationen von dieser Dame erhalten», erzählt uns eine in Sterpenich ansässige Friseurin. Zwar habe sie die vermisste Lucia in ihrem Salon schon frisiert, dabei habe sie jedoch nie erwähnt, dass ihr Mann gewalttätig sei. «Was passiert, wenn die Frau nicht tot ist und zurückkommt? Was ist, wenn der Mann nach Hause kommt?», fragt sich die Friseurin, die den Ehemann der Vermissten nie kennengelernt hat.

«In den sozialen Netzwerken, insbesondere in einer Gruppe von in Belgien lebenden Rumänen, sprach ihr Bruder von Drohungen gegen seine Schwester Lucia», fährt die Frau fort. «Wir kennen sie kaum, sie war vielleicht viermal bei mir im Laden und hat nicht viel geredet. Es ist eine diskrete Familie», so die Friseurin.

Hat sie ihre Scheidung geplant?

Die Staatsanwaltschaft der Provinz Luxemburg teilte auf Anfrage von L'essentiel am Mittwochnachmittag mit, dass eine Mitteilung in Kürze erfolgen werde, wenn «die laufenden Ermittlungsarbeiten abgeschlossen sind».