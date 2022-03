Erdrutsch bei Monnerich : Wo soll der Schutt nun abgeladen werden?

LUXEMBURG – Nach der Schließung der Schutthalde bei Monnerich haben Bauunternehmen zu wenig Platz, um Bauschutt abzuladen. Das Umweltministerium sucht nach Lösungen.

Die Schutthalde der Stadt Luxemburg hingegen platzt, nach der Schließung der Halden in Monnerich und Bettemburg, aus allen Nähten. Das Umweltministerium plant nun, Ende Mai weitere Ablageflächen in Sanem und Strassen einzurichten. Ob diese Vorsätze realisierbar sind, steht aber noch offen.

Welche Flächen können für Schutthalden genutzt werden?

«Um ein passendes Gelände für diese Art der Nutzung zu finden, muss man sich nach dem Sektorialplan richten», erklärt Robert Schmid, Geschäftsführer der Umweltverwaltung. «Nach der kartografischen Arbeit steht eine Überprüfung der Gelände an, die nicht nutzbar sind, wie beispielsweise Trinkwasser- und Naturschutzzonen an. Diese werden ausgeschlossen, und erst dann ist ersichtlich, welche Flächen für die Schutthalden genutzt werden können», so Schmid weiter.