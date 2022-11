Statistik: Wo und was studieren eigentlich luxemburgische Studierende?

Während des akademischen Jahres 2021/2022 waren an der Universität Luxemburg 38,5 Prozent Studierende mit luxemburgischer Nationalität eingeschrieben. 61,5 Prozent kamen aus dem Ausland. Während die Universität des Großherzogtums Studierende anderer Länder anzieht, sind die Hochschulen anderer Länder für luxemburgsiche Studienanwärter immer interessanter. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese luxemburgische Staatsbürger sind, oder im Großherzogtum lebende Ausländer. So haben im vergangenen akademischen Jahr mehr als 18.000 Studierende das Land verlassen, um außerhalb des Großherzogtums zu studieren. Dabei haben sie sich mehrheitlich Länder im europäischen Raum ausgesucht.

Tatsächlich bleiben die direkten Nachbarländer für die Luxemburger Studierenden am attraktivsten. 4753 von ihnen überquerten die Mosel, um in Deutschland zu studieren. Darauf folgt Belgien mit 3536 Studierenden, danach Frankreich mit 2327. Trier bildet mit 656 Studierenden das beliebteste Ziel unter der studierenden Jugend des Landes. Darauf folgt Köln mit 518. In Aachen studieren 464 junge Menschen aus dem Großherzogtum, danach folgen Berlin (414) und München (413). In Belgien bleibt klar Brüssel mit 1310 Studierenden der beliebteste Studienort. Danach folgen Lüttich mit 745 und Neu-Löwen mit 365.

mesr

In Frankreich wiederum ist Paris der Studienort mit den meisten Studierenden (586) aus Luxemburg. Darauf folgt Straßburg mit 438, vor Nancy mit 291 und Metz mit 186. Lille, Lyon, Montpellier sowie Aix-en-Provence oder Bordeaux finden sich ebenfalls in der Liste der Studienorte. Metz und Nancy, sind insbesondere bei den Studierenden beliebt, die nicht in Luxemburg wohnen, jedoch auf das luxemburgische System angewiesen sind, da deren Eltern Grenzpendler sind. Davon gibt es 2630 in Metz und 2189 in Nancy.

Die Wahl des Studienorts für Studierende aus Luxemburg beschränkt sich jedoch nicht nur auf die direkten Nachbarländer. Viele von ihnen zieht es weiter in die Ferne. So studieren 1531 davon in den Niederlanden, vor allem in Maastricht und Amsterdam. In Österreich sind 1338 von ihnen an den Universitäten eingeschrieben, im Vereinigten Königreich 1128. Die Schweiz folgt mit 430, Spanien mit 252 und Italien mit 155. Nach Portugal zog es 449 Studierende, 175 nach Lissabon, 101 nach Porto und 60 nach Coimbra. Noch weiter weg, nämlich nach Kanada, zog es 135 junge Leute, davon 80 nach Montreal, 158 gingen in die Vereinigten Staaten.