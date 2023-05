Luxemburg: Wochenend-Wetter lässt leichte Sommer-Hoffnung aufkeimen

Zum ersten Mai sind die Badeseen in die Saison gestartet, doch das Wetter ist bisher eher enttäuschend. Auch der heutige Donnerstag bleibt nach der morgendlichen Meteolux-Prognose bewölkt. Laut Wetterdienst kann es ab dem späten Vormittag bis in den Abend zu Schauern kommen. Lokal sind demnach auch Gewitter möglich, während derer in kurzer Zeit bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter niederprasseln können.