Luxemburg: Wochenendslots sollen MRT-Engpass lösen

Um den zu langen Wartezeiten auf MRT-Untersuchungen entgegenzuwirken, will das Gesundheitsministerium die Verfügbarkeit der Geräte durch Untersuchungsslots am Wochenende und längere Öffnungszeiten erhöhen, erklärten am Dienstag die Abgeordneten des Gesundheitsausschusses. Seit dem 1. April bieten die Hôpitaux Robert Schuman zusätzliche Zeiten im Hôpital Kirchberg und in der ZithaKlinik an. Vorerst gibt es jeden Samstag ein Zeitfenster von vier Stunden.