Baustelle in Esch : Wochenlanges Verkehrschaos am Ende der A4 in Aussicht

LUXEMBURG – Am Ende der A4 zwischen der Anschlussstelle Lankelz und dem Kreisverkehr Raemerich stehen lange Bauarbeiten bevor. Das teilte die Straßenbaubehörde am Dienstag mit.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird auf maximal 70 Kilometer pro Stunde festgesetzt. DR

Wer öfter am Ende der Autobahn A4 unterwegs ist, kann sich schon auf wochenlanges Verkehrschaos einstellen. Zwischen der Anschlussstelle Lankelz und dem Kreisverkehr Raemerich stehen lange Bauarbeiten an, wie die Straßenbaubehörde am Dienstag mitteilte. Aufgrund der Arbeiten an der Verbindungsstrecke Micheville wird der Abschnitt von Freitag, dem 24. Februar, um 21 Uhr bis Montag, dem 27. Februar, um 6 Uhr morgens gesperrt. Umleitungen werden über andere Strecken in der Umgebung eingerichtet.

Nach dieser Baumaßnahme werden die Unannehmlichkeiten jedoch noch nicht vorbei sein. Ab Montag, dem 27. Februar, bis zum Sommer 2023 wird der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Lankelz und dem Kreisverkehr Raemerich im Gegenverkehr geführt, wobei eine Spur nach Esch/Alzette und eine Spur nach Luxemburg führt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird auf maximal 70 Kilometer pro Stunde festgesetzt.