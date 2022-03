Über 5,5 Promille : Wodka-Fahrer will nach Kontrolle Schnaps klauen

SPEYER - Mehr als 5,5 Promille waren einem Mann in Rheinland-Pfalz wohl nicht genug. Nach der Polizeikontrolle will er in einem Laden Schnaps klauen.

In der Nacht vor dem Diebstahlversuch hatte der Mann ein Messgerät der Polizei an seine Grenzen gebracht. DPA

Nur kurze Zeit nach einem Alkoholexzess mit mehr als 5,5 Promille ist ein Mann im pfälzischen Speyer beim Diebstahl einer Flasche Schnaps ertappt worden. Der 48-Jährige war tags zuvor in ein Krankenhaus gebracht worden. Seinen genauen Alkoholgehalt konnten die Polizisten am Dienstag nicht feststellen, weil der Messbereich des Geräts von 5,5 Promille nicht ausreichte. Nach der Entlassung aus der Klinik wurde der Mann dann am Mittwochabend in einem Supermarkt erwischt, wie er Branntwein in seiner Jacke mitgehen lassen wollte.

Auf einen erneuten Alkoholtest verzichteten die Beamten diesmal, wie sie am Donnerstag mitteilten. Allerdings nicht, weil sie ihrem Gerät misstrauten: Der Mann sei ansprechbar und orientiert gewesen. Allerdings kassierten die Ordnungshüter seinen Begleiter ein. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht. Ein Wert von mehr als vier Promille Alkohol gilt als potenziell tödlich. Der 48-Jährige hatte gesagt, fünf Flaschen Wodka seien sein Tagespensum.