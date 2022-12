Chrëschtdag: Woher kommen die luxemburgischen Weihnachtsbräuche?

LUXEMBURG – Am Wochenende steht endlich wieder das Fest der Liebe an. Doch worin bestehen die Traditionen im Großherzogtum und wie sehr unterscheiden sich diese von anderen Ländern?

Viele Bräuche ähneln denen aus anderen Ländern, verschiedene sind dem Großherzogtum jedoch eigen. pixabay/Michelle_Maria

«Nach emol gin mir schloofen, dann ass den Daag schon do,…», ob nationale oder internationale Lieder, überall erklingt die Weihnachtsstimmung. Wir wollen uns die traditionellen Bräuche im Großherzogtum mal genauer anschauen und sie mit einigen anderen Ländern vergleichen.

Ursprung

Seinen Ursprung hat das Weihnachtsfest nicht wie erwartet bei der Geburt Jesu Christis, sondern noch viel früher. Bereits in der Antike feierten beispielsweise die Ägypter am Tag der Wintersonnenwende, dem 21. Dezember, die Geburt ihrer Gottheiten. Bei den Römern wurde am 25. Dezember der Geburtstag des Sonnengottes gefeiert und die Germanen feierten das sogenannte Jul-Fest. Die Kirche sah die Wintersonnenwende jedoch als heidnischen Brauch an und verbot diese. Der Brauch war jedoch so stark in der Gesellschaft verankert, dass sich die Kirche dazu entschied, den Feiertag der Geburt Jesu zu widmen.

Adventskränze und Adventskalender sollen die Freude auf die Feiertage steigern. HG-Fotografie

Adventszeit

Die Adventszeit (lt. Ankunft) galt früher als Zeit zum Fasten und Beten zwischen dem 11. November und dem 6. Januar. Papst Gregor der Große reduzierte die Adventszeit jedoch von sechs auf vier Wochen.

Adventskranz/Adventskalender

Der Sage zufolge besuchte Johann Hinrich Wichern im 19. Jahrhundert in der Vorweihnachtszeit das Waisenhaus «Rauhes Haus» in Hamburg. Er übergab den Kindern ein Gesteck aus 24 Kerzen auf Tannengrün und vier weiteren großen Kerzen für die Sonntage. Geblieben sind heute der Adventskalender und der Adventskranz.

Im Großherzogtum ziehen «Kleeschen» und «Housécker» immer am 6. Dezember durchs Land. Vincent Lescaut/L'essentiel

«Kleeschen»

Am 6. Dezember werden die Kinder im Großherzogtum vom «Kleeschen» und seinem Begleiter, dem «Housécker», besucht. Dabei fällt die Bescherung in Luxemburg deutlich großzügiger als in anderen Ländern aus. Während die Kinder im Ausland vom Nikolaus oft nur Süßigkeiten und Nüsse bekommen, gibt es hierzulande noch reichlich Spielzeug dazu. Wenn die Kinder daran denken, ihre Schuhe auch schon in den Tagen vor dem 6. Dezember vor die Tür zu stellen, gibt es auch dann schon ein paar Süßigkeiten. Zurück geht die Tradition womöglich auf den heiligen Nikolaus von Myra, der als Bischof für seine Barmherzigkeit bekannt war. An seinem Todestag, dem 6. Dezember, soll an seine guten Taten erinnert werden.

Weihnachtsmann vs. Christkind

Was in Luxemburg, aber auch in Deutschland für Verwirrung sorgen könnte, ist das Gegenspiel von «Kleeschen», Weihnachtsmann und Christkind («Kreschtkand»). Traditionell fand die weihnachtliche Bescherung am 6. Dezember statt. Dem Reformator Martin Luther gefiel es jedoch nicht, dass ein katholischer Heiliger als Überbringer gepriesen wurde, weshalb er das protestantische Christkind erschuf, welches die Bescherung fortan am Tag der Geburt Jesu tätigen soll. Der Weihnachtsmann, oder Santa Claus, ist keine Erfindung von Coca Cola. Der Name «Santa Klaus» beruht auf den schweizerischen oder niederländischen Bezeichnungen «Samichlaus» und «Sinterklaas», die den heiligen Nikolaus beschreiben. Sein typisches Aussehen verdankt der Weihnachtsmann jedoch dem amerikanischen Künstler Haddon Sundblom, welcher ihn in den Coca-Cola-Mantel steckte.

Traditionell sollte der beleuchtete Weihnachtsbaum böse Geister verschrecken. pixabay/Pexels

Weihnachtsbaum

In fast jedem luxemburgischen Haushalt ist zurzeit ein «Beemschen» zu finden. Wie viele Lichterbräuche dient auch die geschmückte Tanne der Vertreibung böser Geister. Der Baum wird bereits einige Wochen vor Weihnachten geschmückt und nach den Feiertagen für das Burgbrennen am Ende des Winters aufbewahrt. Vor dem Weihnachtsbaum steht häufig eine Krippe, die in der Regel die Ankunft der drei Könige kurz nach der Geburt Jesu zeigt. Selten werden auch andere Etappen aus seinem Leben dargestellt.

Weihnachtssingen

Grundschulkinder lernen in der Vorweihnachtszeit fleißig Weihnachtslieder singen, die sie dann an den Weihnachtstagen stolz der ganzen Familie vortragen können. In verschiedenen Kirchengemeinden kommen die Gläubigen an einem Adventssonntag zusammen, um den Chören der Gemeinde beim Singen zuzuhören.

Die «Bûche de Noël» ist das beliebteste Weihnachts-Dessert. namur.lu

Weihnachtsessen

In Deutschland gibt es an den Weihnachtstagen traditionsgemäß eine Weihnachtsgans oder Karpfen. An Heiligabend wird mit Würstchen und Kartoffelsalat eine weniger üppige Speise serviert. Traditionell Luxemburgisch ist an Weihnachten Blutwurst («Träipen») mit Stampfkartoffeln und Apfelsoße. Diese Tradition findet heutzutage jedoch weniger Gebrauch. Die Feiertage sind meist sehr käselastig mit Raclette oder Fondue gedeckt. Zum Nachtisch gibt es die aus Frankreich stammende «Bûche de Noël»

Weihnachtsmesse

In einigen Ortschaften beginnen die Weihnachtsmessen bereits am späten Nachmittag des Heiligabends. Traditionsgemäß gibt es jedoch eine Mitternachtsmesse, auf die dann die Bescherung folgt.

Die Geschenke werden am 24. Dezember abends oder am 25. Dezember morgens überreicht. pixabay/ua_Bob_Dmyt_ua

Bescherung

Wie bereits erwähnt, gab es die Bescherung früher am 6. Dezember. Traditionell sollte sie heutzutage am 25. Dezember nach der Mitternachtsmesse erfolgen. Da sich jedoch allen voran die Kleinsten auf diese freuen und die bekanntlich nicht sehr geduldig sind, werden die Geschenke im Großherzogtum oftmals bereits nach dem Essen an Heiligabend verteilt. In der Regel liegen diese bereits in den Vortagen unter dem Baum. Der deutsche Brauch, dass der Weihnachtsmann sich mit einem Glockenklingeln ankündigt und sich die Kinder dann verstecken, ist in Luxemburg nicht üblich.

Tag der drei Könige (Epiphanias)

Der Dreikönigstag ist eine katholische Tradition. Während einige katholische Bundesländer am 6. Januar frei haben, ist dies im Großherzogtum jedoch nicht der Fall. Dennoch wird sich auf diesen Tag gefreut, denn es gibt den leckeren Dreikönigskuchen, der durch eine kleine versteckte Porzellanfigur, unter den Essenden einen König oder eine Königin krönt.

Wer die Porzellanfigur in seinem Stück entdeckt wird zum König/zur Königin ernannt. AFP

Weihnachtszeit in Spanien

In Spanien gibt es die Bescherung erst am 6. Januar. Hier sind es auch nicht der Weihnachtsmann oder das Christkind, sondern die drei Könige, die Geschenke bringen. Während wir in Luxemburg und Deutschland wenig in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester planen, findet zu der Zeit in Spanien die größte Lotterie des Jahres statt, bei der fast jeder mitmacht.

Weihnachtszeit in Kroatien

Am 13. Dezember wird in Kroatien der traditionelle Weihnachtsweizen gepflanzt. Je höher dieser bis Weihnachten wächst, desto erfolgreicher wird das kommende Jahr. An Weihnachten wird dann eine Schleife aus den Nationalfarben um den Weizen gebunden.

In Schweden bringt der Julbock die Geschenke. AFP

Weihnachtszeit in Schweden

Auch in Schweden werden die Geschenke nicht von Weihnachtsmann oder Christkind gebracht. Der Julbock, ein Ziegenbock aus Stroh, ist in dem skandinavischen Land für die Bescherung zuständig.

Weihnachtszeit in Polen

In Polen werden an Weihnachten zwölf Gänge, für jeden Monat einen, aufgetischt. Zudem wird stets für eine Person mehr gedeckt als geplant. Unter der Tischdecke befindet sich traditionsgemäß Stroh. Jeder Gast zieht einen Strohhalm. Die Länge soll Auskunft über sein erwartetes Alter geben.

Weihnachtszeit in Großbritannien