Strom und Gas : Woher nimmt Luxemburg seine Energie?

LUXEMBURG – Das Großherzogtum importiert einen Großteil des Stroms und Erdgases. Nun soll im Land mehr «grüne Energie» erzeugt werden.

Nach Angaben des Regulierungsinstituts ILR stammte im Jahr 2020 insgesamt 80,7 Prozent des in Luxemburg verbrauchten Stroms aus dem Ausland.

Die EU-Pläne für ein grünes Label für Atom- und Gaskraftwerke kamen auch bei Energie- Minister Claude Turmes nicht gut an. Aber wie sieht der Energiemix in Luxemburg eigentlich aus und wie viel Energie erzeugt das Land selbst?

Ein Großteil der in Luxemburg verbrauchten Energie wird importiert

Nach Angaben des Regulierungsinstituts ILR stammte im Jahr 2020 insgesamt 80,7 Prozent des in Luxemburg verbrauchten Stroms aus dem Ausland. 19,3 Prozent erzeugte das Land selber – davon 15,6 Prozent aus erneuerbaren Quellen.

Bei der Erzeugung von erneuerbarem Strom wird Windenergie am häufigsten (35,9 Prozent) genutzt – nach Abfallholz (gebrauchtem und ausgenutztem Holz) und Photovoltaikanlagen.

Der jährliche Verbrauch an Erdgas betrug 2020 8090 GWh. Der Großteil davon wurde importiert. Nur 5,65 Millionen Kubikmeter (62 GWh) Biogas wurde mittels eines Methanisierungsprozesses in Luxemburg erzeugt und 2020 in das Erdgasnetz eingespeist – für eine geschätzte Biogas-Erzeugungskapazität von 6,7 Millionen Kubikmetern aus drei Biogasanlagen.