Fatale Darmerkrankung – Wohin führt die Ehec-Spur?

Die Zahl der Infektionen mit dem gefährlichen Darmkeim Ehec hat sich in Rheinland-Pfalz weiter erhöht. Inzwischen gebe es zwei neue Fälle, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag in Mainz. Damit stieg die Gesamtzahl seit Jahresbeginn auf 48. Nicht alle gehen aber auf die jüngste Welle zurück. Die Zahl der Fälle der besonders schweren Verlaufsform HUS, dem hämolytisch-urämischen Syndrom, lag weiter bei sechs. Gemüse und Rohkost werden in Rheinland-Pfalz nach wie vor kontrolliert - bislang waren sie aber nicht belastet