WG-Projekt: Wohnen für 450 Euro samt Nebenkosten in Luxemburg? Hier ist das möglich!

Überteuerte Mietpreise, wenig passende Angebote: Das ist das Schicksal, das viele Menschen in Luxemburg bei der Wohnungssuche teilen. Der gemeinnützige Verein Life will mit seinem Projekt Abhilfe für dieses Problem schaffen. «Es ist das erste Mal, dass ich ohne meine Eltern wohne. Die Mitbewohner sind alle super nett», erzählt die 19-jährige Tida gegenüber L'essentiel. Die angehende Medizinstudentin ist vor einer Woche nach Zolwer in ein Haus gezogen, indem man dank des Wohngemeinschafts-Prinzips auch mit schmalem Budget gut wohnen kann. Die Mieten fangen dort bei einem Schnäppchenpreis von 450 Euro inklusive Nebenkosten an. «Der übliche Marktpreis wäre für mich unbezahlbar gewesen», erklärt Tamara, eine 24-jährige Mutter. «Hier hat meine Tochter ihr eigenes Zimmer und einen Garten zum Spielen.»