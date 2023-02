Luxemburg: Wohngebäude verbrauchen immer noch zu viel Energie

Trotz des EU-Spitzenwertes hat sich in den vergangenen Jahren was getan: 2010 lag die Zahl noch bei 2,8 Tonnen, 2015 bei 1,9. Zwar verbessere sich die Bilanz im Land allmählich, dennoch räumt Ahmedova ein, dass die energetische Sanierung von Wohnhäusern unzureichend sei, die Entwicklung sei zu langsam. «Luxemburg heizt immer noch überwiegend mit Gas und Öl», so Semiray Ahmedova. Dies bestätigt eine weitere Eurostat-Studie. Nur 12,9 Prozent des Energiebedarfs für Wärmen und Kühlen werden aus erneuerbaren Energien gedeckt. Damit landet das Großherzogtum wieder fast ganz hinten.