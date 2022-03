In Koblenz : Wohnmobil-Wüterich macht Fahrrad platt

KOBLENZ - Ein Wohnmobil-Fahrer hat einen Wagen an der Stoßstange erwischt. Als er von einer Fahrradfahrerin darauf angesprochen wird, legt er einen Gang zu.

Der Fahrer eines Wohnmobils hat in Koblenz bei einem Wendemanöver ein Auto beschädigt und anschließend das Fahrrad einer 40-Jährigen überrollt. Die Frau hatte ihn zuvor auf den Schaden an dem Auto hingewiesen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der unbekannte Fahrer zunächst den geparkten Wagen am Montag an der Stoßstange erwischt. Die Radlerin beobachtete das und sprach den Mann an. Der kümmerte sich nicht weiter darum und überfuhr das Rad der Frau. Die 40-Jährige konnte noch rechtzeitig abspringen. Die Fahndung nach dem Fahrer verlief bislang erfolglos.