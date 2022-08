Low Budget: Wohnung günstig aufhübschen – die besten Profi-Tipps

Wir werden ständig mit Inspiration überhäuft: bei Instagram, bei Pinterest, in Möbelmagazinen und bei anderen Menschen zuhause. Gerade die stylischen Bilder im Internet fühlen sich aber oft unerreichbar an. Die Produkte sind oft zu teuer, deine Wohnung oft zu klein.

Wände streichen und Wandsticker

Noemis Tipp eignet sich indes speziell für Kinderzimmer: «Ich bin ein Fan von Wandstickern. Nicht die Wandtattoos mit poetischen Sprüchen, sondern Sticker in meist geometrischen Formen, also Kreise, Dreiecke, und so weiter. Wir benutzen die oft in Kinderzimmern, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten.»