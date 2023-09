Wohnungsbau quo vadis?: Die Bevölkerung wächst rasant – und mit ihr der Bedarf an Wohnraum

Das Land verfügt über enorme Baulandreserven, doch das Baugewerbe ist in der Krise.

Laut der demographischen Bilanz des nationalen Statistikamts Statec ist die Bevölkerung des Großherzogtums im Jahr 2022 um 15.412 Personen gewachsen. Am 1. Januar 2023 hatte Luxemburg 660.809 Einwohner. Betrachtet man nur den Wanderungssaldo, der sich – bei 31.433 Zuzügen und 17.227 Wegzügen – auf 14.206 Personen beläuft, ergibt sich unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,3 Personen ein Wohnungsbedarf von rund 6180 Wohneinheiten.

Ein Teil des Wanderungssaldos dürfte auf den Zuzug von Personen zurückzuführen sein, die internationalen oder vorübergehenden Schutz beantragt haben und zum Teil in Sammelunterkünften untergebracht sind. Diese Personen fließen nicht in die Zahl der Privathaushalte ein, da sie nicht in einer eigenen Wohnung leben.