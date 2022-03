Immobilienmarkt : Wohnungspreise seit 2005 um 26 Prozent gestiegen

LUXEMBURG - Die Immobilienpreise sind 2012 leicht gesunken. Dies ändert aber nichts am Langzeit-Trend: Wohnen wird immer teurer, besonders in und um die Hauptstadt.

2012 gab es in Luxemburg deutlich mehr Angebote zum Kauf einer Immobilie als zur Miete. Editpress

Käufer konnten 2012 auf deutlich mehr Angebote bei der Suche nach der passenden Immobilie zurückgreifen als Mieter. In 78 Prozent aller Immobilienanzeigen ging es um einen Wohnungs- oder Hauskauf. Lediglich bei 22 Prozent der Anzeigen konnten künftige Mieter auf Miethäuser oder -wohnungen zurückgreifen. Am häufigsten wurden die Zwei-Zimmer-Wohnungen auf dem Markt gefragt, wie das staatliche «Observatoire de l’habitat» in seiner neuesten Erhebung feststellt. 54 Prozent aller Anzeigen boten diese Art von Appartements an. Lediglich in 23 Prozent der Anzeigen ging es um den Verkauf einer Ein-Zimmer-Wohnung. Was den Hausverkauf anbelangt, so kamen vor allem Bauten mit zwei oder drei Zimmern in Frage (39 und 38 Prozent).

Die Preise für Wohnraum sind in den vergangenen Jahren geradezu explodiert: Schaut man sich die Entwicklung seit 2005 (1. Quartal) an, sind die Preise seither um 26,4 Prozent für Wohnungen und um 21,6 Prozent für Häuser gestiegen. Dies trotz einer landesweit leicht rückläufigen Entwicklung im Jahr 2012. Sie sanken um 0.95 Prozent für Wohnungen und um 1,63 Prozent für Häuser. Dieser Rückgang ist vor allem damit zu erklären, dass die Preise im Vorjahr 2011 besonders stark gestiegen waren.

Wohnungen in Luxemburg-Stadt am teuersten

373‘000 Euro im Durchschnitt kostete 2012 eine Wohnung in Luxemburg. Das heißt: Pro Quadratmeter waren 4‘195 Euro fällig. Weniger überraschend fielen 2012 die Preise für Wohnungen in Luxemburg-Stadt aus. 482‘961 Euro musste man für eine Immobilie in der Hauptstadt hinblättern, was einem Quadratmeterpreis von 5‘535 Euro entspricht. Die Preise stiegen im Vergleich zu 2011 gewaltig an: In Luxemburg-Stadt sowie in zahlreichen anderen Kommunen wie etwa Strassen, Bartringen, Kopstal, Junglinster und Hesperingen nahmen die Immobilienpreise am stärksten zu. Lediglich in Fels und Hosingen sanken die Preise.

In der Haupstadt waren die Wohnungen in Cents, Dommeldingen und Belair am teuersten (6’000 Euro pro Quadratmeter), günstiger waren Hollerich, Mühlenbach, Gasperich, Rollingergrund und Hamm (weniger als 4’900 Euro/Quadratmeter).

Das teuerste Haus in Kopstal

Für ein Haus war im vergangenen Jahr der Durchschnittspreis von 596’438 Euro fällig. Dies entspricht einem Betrag von 3’409 Euro pro Quadratmeter. Das teuerste Haus wurde 2012 in Kopstal angeboten : Das Anwesen kostete mehr als eine Million Euro. Zum Vergleich: Die Preise in Luxemburg-Stadt für Häuser lagen bei 814‘135 Euro.

Abgesehen von diesen beiden Gemeinden stiegen die Preise für Häuser am stärksten ebenfalls in den Gemeinden wie etwa Frisingen, Leudelingen und Mamer. Stabil blieben sie etwa in Rumelingen und Reisdorf. In Strassen war der Quadratmeterpreis am höchsten (4’888 Euro), in Wiltz am geringsten (2‘ 287 Euro).

1'157 Euro Durchschnittsmiete

Wer Ende des vergangenen Jahres eine Immobilie mieten wollte, hat unter Umständen einen guten Preis erzielt. Denn die Angebote besonders für zu vermietende Häuser lagen deutlich unter dem Preisniveau aus dem Vorjahr (-7,9 Prozent), auch die Wohnungsmieten fielen ein wenig günstiger aus (-3,5 Prozent).

1'157 Euro kostete 2012 eine durchschnittliche Monatsmiete für eine Wohnung in Luxemburg-Stadt. Für ein Haus musste man durchschnittlich 2'234 Euro pro Monat hinblättern.