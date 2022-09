Camping Simmerschmelz : Wohnwagen fängt durch Gasexplosion Feuer – zwei Camper entkommen verletzt

SIMMERFARM – Auf einem Campingplatz in Luxemburg ist am Dienstagabend ein Wohnwagen in Brand geraten, nachdem es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Gasexplosion gekommen war.

Am Dienstagabend kam es in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz Simmerschmelz zu einer Gasexplosion bei der zwei Personen, die sich im Wohnwagen befanden, verletzt worden sind. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, sei der Vorfall gegen 19.30 Uhr passiert. Die Personen konnten sich demnach selbst nach draußen retten, bevor der Wohnwagen in Flammen aufging.