Nahe der Grenze: Wolf streunt durch Provinz Luxemburg

Bei Étalle ist mehrfach ein Wolf gesichtet worden. KORA & C. Spadin

Im Raum Étalle in der belgischen Provinz Luxemburg ist in den vergangenen Wochen mehrfach ein Wolf gesichtet worden. Experten aus Wallonien hätten dies auf Basis genetischer Analysen bestätigt, teilt die Luxemburger Naturverwaltung am Freitag mit. Wegen der Nähe zum Großherzogtum sei es möglich, dass das Tier auch hierzulande herumstreunt. «Ob und wie lange sich der Wolf weiter in dieser Gegend aufhält, werden die nächsten Wochen zeigen», so die Behörde.

Nach Angaben der Naturverwaltung häufen sich Wolfssichtungen in Belgien seit einigen Jahren. Im Hohen Venn sei inzwischen ein Rudel ansässig, dieses Jahr seien dort wieder Welpen zur Welt gekommen. Ein weiteres Rudel gebe es in Flandern. In den Niederlanden leben insgesamt vier Wolfsrudel.

«Es ist daher nur eine Frage der Zeit bis sich auch in Luxemburg Wölfe fest ansiedeln werden», schreibt die Verwaltung. «Durchzügler» habe es auch in Luxemburg bereits gegeben: 2017 im Raum Holzem-Garnich, 2018 in der Nähe von Fuhren, 2020 im Raum Niederanven und 2022 bei Wintger. «Wölfe meiden in der Regel den direkten Kontakt zum Menschen», erklärt die Behörde. Sollte man dennoch einem begegnen, geben die Experten ein paar Verhaltenstipps an die Hand.

Hilfe, ein Wolf – und nun? Nicht weglaufen, dadurch kann der Jagdinstinkt ausgelöst werden.

Nicht in Richtung des Wolfs laufen, ihn immer im Blick behalten − Augenkontakt sollte dabei vermieden werden.

Den Wolf auf sich aufmerksam machen. Ihm zurufen und mit den Armen wedeln. Zieht sich der Wolf nicht gleich zurück, sollte man sich langsam zurückbewegen und einen respektvollen Abstand herstellen.

Nähert sich der Wolf weiter, so soll man ihm weiter zurufen und mit Ästen, Steinen oder dergleichen auf ihn werfen.

Nie probieren, Wölfe mit Futter anzulocken – auch nicht, um Fotos zu machen!