Luxemburg: Wolf treibt im Norden des Landes sein Unwesen

Nachdem vor etwa zwei Wochen ein Schaf im Norden Luxemburgs, unweit der deutschen und der belgischen Grenze gerissen wurde, wurden Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet. Die in Deutschland durchgeführte Untersuchungen bestätigten, dass das Schaf in Lieler von einem Wolf attackiert wurde, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilt.

Dem getöteten Schaf wurden Proben aus der Wunde genommen und im Senckenberg-Institut in Gelnhausen untersucht. Der Wolf stammt demnach aus der zentraleuropäischen Population, deren Verbreitungsschwerpunkt zwischen Polen und Niedersachsen liegt. Wölfe dieser Population wurden bereits in Belgien, den Niederlanden, Rheinland-Pfalz sowie 2020 in Niederanven und 2023 in Trotten gesichtet.

Die Untersuchung konnte jedoch keine Hinweise auf das Geschlecht des Tieres geben. Der Nachweis in Lieler ist dieses Jahr der zweite bestätigte Wolfsnachweis in Luxemburg. Eine weitere Probe, die vor einigen Wochen an einem gerissenen Schaf im Raum Hoffelt entnommen wurde, stammte von einem Haushund.

