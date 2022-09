Rheinland-Pfalz : Wolfram Leibe als Oberbürgermeister von Trier wiedergewählt

In Trier ist Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Am Sonntag stimmten 72,2 Prozent der Bürger für den 62-Jährigen, wie die Stadt am Abend mitteilte. Der Verwaltungsjurist steht seit 2015 an der Spitze des Trierer Rathauses – und wird von 1. April 2023 an acht weitere Jahre die Geschicke der Moselstadt mit rund 110.000 Einwohnern steuern.