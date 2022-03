Bundesliga : Wolfsburg bezwingt BVB, Bayern mit Rekord

Bayern München baut die Tabellenführung aus und verbessert den Uralt-Rekord des HSV. Weil Dortmund in Wolfsburg patzt, liegen die Bayern nun vier Punkte vor den Borussen.

Derweil Dortmund in der Bundesliga den zweiten Fehltritt der Saison zu verkraften hatte, erfüllte München im einseitigen Derby gegen Augsburg (3:0) ohne das geringste Problem alle (Rekord-)Vorgaben. Jérôme Boateng dämmte den Widerstand des Außenseiters mit seiner Torpremiere nach lediglich 238 Sekunden bei erster Gelegenheit nachhaltig ein.

Der Rest war ein längerer, aber unspektakulärer Monolog des Leaders, bis der (nächste) Eintrag ins Geschichtsbuch der Bundesliga amtlich war - der Triple-Gewinner blieb in der Meisterschaft zum 37. Mal in Folge ungeschlagen und ist ab sofort alleiniger Rekordhalter. Seit dem letzten Oktober stellt der FCB die Konkurrenz vor nahezu unlösbare Probleme: 31 Siege und sechs Remis sind der statistische Beleg der imposanten Dominanz.

Dortmunder in Rage

Im letzten Spiel vor dem Gipfel gegen die Bayern (23. November) handelte sich der BVB eine ausserplanmässige Enttäuschung ein - anders ist das 1:2 gegen Wolfsburg nicht zu werten, das mit nunmehr vier Siegen in Folge zwar eine klare Aufwärtstendenz vorzuweisen hat, aber aufgrund der letzten Spielzeiten nicht (mehr) zu den Tenören der Liga zählt und in einer Umbruchphase steckt.

Auf das Wolfsburger Comeback reagierte Jürgen Klopps Auswahl heftig, aber weitgehend glücklos. Reus beklagte einen Pfostenschuss, Lewandowski verlangte in der Nachspielzeit vergeblich zwei Penaltys. In beiden Fällen wurde der Pole vom Schweizer Verteidiger Rodriguez touchiert. Schiedsrichter Jochen Drees hingegen übersah die Fouls des 21-Jährigen und versetzte die Dortmunder kollektiv in Rage.