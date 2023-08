Wolfsburger Kantine: VW bringt die Currywurst zurück

«Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben», hatte Altkanzler Gerhard Schröder vor ziemlich genau zwei Jahren auf seinem LinkedIn-Account gepoltert. Stein des Anstoßes? Der Autobauer hatte die Kantine des Markenhochhauses in Wolfsburg damals auf vegetarische und vegane Gerichte umgestellt und nur noch gelegentlich Fisch angeboten – und damit in dieser auch die VW-Currywurst von den Tellern verbannt.