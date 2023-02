Analyse nach Sichtung : Wolfsmännchen in Nord-Luxemburg bestätigt

Im Raum um Trotten in der Gemeinde Wintger ist ein Wolf unterwegs. Das deutsche Senckenberg-Institut habe ein gefundenes Haarbüschel untersucht und dieses eindeutig einem Wolf zugeordnet, teilte das Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung am Mittwochabend mit.

Eine Frau hatte bei einem Spaziergang am 22. Januar ein «großes hundeartiges Tier in einer Entfernung von etwa 150 Metern bemerkt», so das Ministerium. Das Tier habe zwar das Weite gesucht, aber an einem Stacheldrahtzaun ein Haarbüschel hinterlassen. Ein speziell auf Wolfsgeruch ausgebildeter Hund habe bei dem Büschel angeschlagen, woraufhin die Haare an das Institut geschickt wurden.