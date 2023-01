Grenzregion : Wolfspaar soll sich in der Eifel niedergelassen haben

VERVIERS – Nachdem sich erst kürzlich ein Wolf im Norden Luxemburgs herumgetrieben haben soll, habe sich nun ein Wolfspaar in der Eifel an der belgisch-deutschen Grenze angesiedelt.

Möglicherweise könnte das gesichtete Wolfspaar noch in diesem Jahr ein Rudel bilden. (Symbolbild) pixabay.com/christels

Immer wieder werden in Luxemburg und der Grenzregion Wölfe gesichtet. Erst Ende Dezember wies der Fund eines gerissenen Schafs in Ulflingen darauf hin, dass dort ein Wolf herumstreift. In der belgischen Provinz «Province de Luxembourg» häufen sich die Wolfsangriffe. Vergangene Woche wurde zuletzt von einem gerissenen Schaf in Florenville berichtet. In Büllingen, in der Nähe der wallonischen Stadt Verviers soll sich nun ein Wolfspaar niedergelassen haben, wie Sudinfo und Wort berichten.

In 2021 wurde in Bütgenbach, in der Nähe von St. Vith bereits ein Wolfspaar gesichtet. In den vergangenen Jahren soll das Paar zwei Würfe gehabt haben. Bei einem der beiden gemeinsam herumstreunenden Wölfen bei Verviers könnte es sich um ein Weibchen des ersten Wurfs handeln. Diese Vermutung müsse jedoch noch mittels DNA-Analyse aus einer Kotprobe bestätigt werden. Es sei jedoch möglich, dass das Paar im Laufe des Jahres selbst ein Rudel bilden wird. Zurzeit reise das Paar zwischen dem belgischen Hohen Venn und der deutschen Eifel herum.

Wir wollen in dem Zuge nochmal darauf hinweisen, dass es sich bei dem Wolf um eine in Europa streng geschützte Tierart handelt. Er ist in der Regel scheu und stellt keine direkte Gefahr für den Menschen dar. Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen im Großherzogtum sollen der Naturverwaltung gemeldet werden.

Nachdem bereits vor zwei Jahren ein Wolfspaar zwischen St. Vith und Vervier (orange gefärbtes Gebiet) gesichtet wurde, scheint sich nun ein weiteres Paar dort angesiedelt zu haben. biodiversite.wallonie.be