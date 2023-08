«Mein Lokal, Dein Lokal»: «Wollte Panzerkommandant werden» – Jan Schneidewind gibt sich herzlich ehrlich

LUXEMBURG – Der selbsternannte «Weltmeister in Brötchen schmieren» und Chef von Restaurant «Tempo» war einer der Mitstreiter in der TV-Kochshow und hat die Sendung mit vielen unterhaltsamen Szenen beliefert. L'essentiel erzählt er, wie er die Zeit beim Dreh erlebt hat.

Das natürliche Habitat von Köchen und Wirten befindet sich meist hinterm Herd oder im Gastraum des jeweiligen Lokals. Nur selten stehen sie dabei auch vor der Kamera. Für fünf Luxemburger Gastronomen hat sich das diese Woche geändert, denn die deutsche Koch-Show «Mein Lokal, Dein Lokal» hat einen Abstecher ins Großherzogtum gewagt.

Wie andere Unterhaltungsshows auch lebt die Sendung von polarisierenden Szenen, zwischen herzerwärmenden Momenten und Zoff zwischen den Mitstreitern. Und wie soll es im Wettkampf auch anders sein – Zündstoff war definitiv reichlich da. Vor allem gesorgt haben dafür Montags-Kandidatin Kim Mathekowitsch und «Tempo»-Chef Jan Schneidewind. Im Gespräch mit L'essentiel resümiert der Kochbuchautor und gebürtige Münsterländer seine Zeit bei der KabelEins-Sendung und erzählt von schwierigen, aber auch schönen Momenten vor und hinter der Kamera.

Kochschürze statt Militärausrüstung

Beruflich hinterm Herd stehen, stand für Jan Schneidewind lange gar nicht zur Debatte, viel mehr wollte er eigentlich «Panzerkommandant bei der Bundeswehr» werden, wie er uns im Gespräch gesteht. Dennoch ist er seinem Vater heute dankbar dafür, dass er ihn zu dieser Laufbahn gedrängt hat. Seine Anfänge als Koch hatte er in der «Kneipe um die Ecke, gleich neben dem Friedhof», die ihn nicht nur am Kochlöffel ausgebildet hat, sondern auch zum Titel «Weltmeister in Brötchen schmieren» verholfen hat. Auch zur Kochsendung «Mein Lokal, Dein Lokal» fand der älteste Sohn von vier Kindern nicht aus Eigeninitiative. Als eines Tages das Telefon von Jan Schneidewinde klingelte und die TV-Produzenten für seine Teilnahme bei der Show angefragt hätten, zögerte dieser nicht lange: «Klar, machen wir das, willst ja nicht dumm sterben», witzelt er.

Seine Entscheidung, die er auch heute nicht bereut, auch wenn er auf viel Gegenwind in den sozialen Netzwerken stößt. «Es handelt sich hier ja um eine moderne Unterhaltungsshow, da müssen die Leute damit rechnen, dass es auch mal ruppiger zugeht». Sein Herz auf der Zunge tragend, ist der gelernte Koch mit dem ein oder anderen schroffen Spruch bei der Nachmittagssendung im Gedächtnis vieler geblieben. «Das ist eben wie im echten Leben, da fallen im Eifer des Gefechts hin und wieder Worte, die man sich eigentlich hätte sparen können».

«Kim ist eben Kim»

Verletzten wollte er dabei niemanden und verweist darauf, dass auch er auch mächtig hat einstecken müssen im Verlauf seiner Sendung. «Die Gastronomien waren ja alle nicht vergleichbar, da treffen fünf verschiedenen Charaktere mit fünf verschiedenen Erwartungshaltungen aufeinander und da kann man schon mal darüber in Stress geraten, wie man das jetzt eigentlich bewerten soll», erklärt der Küchen-Chef auf die Frage, wie es zu den zwischenzeitlich erhitzten Gemüter während der Sendung gekommen sei. Zwar nehme er sich selbst nicht da raus, aber verweist aber auch augenzwinkernd auf seine Mitstreiterin Kim. Der Wunsch nach einer Freundschaft zwischen den beiden TV-Streithähnen scheint auf beiden Seiten nicht zu existieren, «Kim ist eben Kim», erörtert Tempo-Chef kurz und knapp, betont jedoch auch, das er keinen Groll ihr gegenüber hegt.

Freunde sind sie zwar nicht, aber Feinde eben auch nicht. Jan Schneidewind

Dennoch wurde das Miteinander seiner Ansicht nach etwas negativer dargestellt, als es gewesen sei, denn was vor allem an den Nerven der Gastronomen gezerrt habe, waren die langen Drehtage und gewisse Vorkehrung, die man habe im Rahmen der TV-Produktion treffen müssen. So erklärt dieser auch übrigens seinen fast schon legendären Tellerwurf aus der Folge 2. Nicht die Punkte oder vergessenes Gemüse auf dem Teller seien der Grund hierfür gewesen, sondern viel mehr andere Stressfaktoren, die sein Blut kurzzeitig zum Überkochen gebracht haben. Während der Drehtage, die teils 12 oder 13 Stunden umfassten, passieren auch hinter den Kulissen Dinge, die in diesem Fall eben zu der zerbrochenen Keramik geführt hätten.

Auch wenn man es vielleicht anders vermuten würde, die Mitstreiter, die sich auch teilweise im Vorfeld kannten, «es ist ja immer noch Luxemburg», wie Jan scherzhaft erklärt, pflegen auch nach den ausgestrahlten Szenen ein eher freundschaftliches Verhältnis. Die erste Folge haben sie sogar gemeinsam im Lokal von Mittwochs-Kanditaten Ben angeschaut – mit Ausnahme von Kim. Dabei hätten sie sich «schiefgelacht», wie der Koch preisgibt.

Auf die Frage wie er denn auf seine eigene Folge reagiert habe, erklärt er gewohnt humorvoll: «Ich war erstaunt, wie gut ich mich noch gehalten hab, sogar zweimal ein kleines Lächeln habe ich hinbekommen». Die darauffolgenden Kommentare auf Social Media und Co., die ihm Arroganz vorwerfen, wendet er entschieden ab. «Die Zuschauer vergessen häufig, dass eben nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sei.» Er habe fachlich und ehrlich bewertet und dass sehe man eben auch an den Punktzahlen, die er verteilt hat.

Zu seinem persönlichen Favoriten in der Sendung befragt, muss auch hier Jan Schneidewind nicht lange grübeln? «Ganz klar Ben von der ‹Brasserie um Eck›. Da hat einfach alles gestimmt, ohne viel Schischi oder SchnickSchnack.» Abschließend wünsche er sich von den Zuschauern, sie sollen «nicht alles so ernst nehmen und sich einfach an den kleinen verbalen Duellen erfreuen und nach der Sendung mit einem großen Grinsen ins Bett gehen». Ob sich der Gastronom wieder vor die Kamera begeben wollen würde`? «Wenn sie noch mal so ne Type wie mich brauchen, klar, dann mach ich mit!»