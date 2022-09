Iran : Woran starb Mahsa Amini? – Überwachungsvideo zeigt, wie sie zusammenbricht

Mahsa Amini war in Teheran von der iranischen Sitten- und Religionspolizei wegen ihres «unislamischen» Outfits festgenommen worden. Kurz darauf starb sie. Nun sind Bilder aus der Überwachungskamera des Polizeireviers aufgetaucht.

Ein im öffentlichen Fernsehen ausgestrahltes Überwachungsvideo eines Polizeireviers in Teheran zeigt, wie die 22-jährige Mahsa Amini nach einem Gespräch mit einer Polizistin zusammenbricht. Laut Polizeiangaben hatte die Frau einen Herzanfall erlitten. Das Staatsfernsehen berichtete, dass Amini im Spital gestorben war, die Polizei bestätigte den Tod der Frau.

Die genauen Umstände von Aminis Tod waren unklar. Die 22-Jährige war Polizeiangaben zufolge letzten Dienstag wegen «des Tragens unangemessener Kleidung» zusammen mit anderen Frauen festgenommen und auf eine Polizeidienststelle gebracht worden. Sie sollte dort über die islamischen Kleidervorschriften unterrichtet werden. Dort sei sie in einem Besprechungsraum «plötzlich ohnmächtig» geworden und ins Spital gebracht worden. Das zeigt auch das veröffentlichte Video – allerdings ist zu sehen, wie die Iranerin sich mit den Händen an den Kopf greift, bevor sie zusammenbricht.

Spuren eines Schlags auf den Kopf

Ihre Leiche wurde laut dem Staatsfernsehen in die Gerichtsmedizin gebracht. Zuvor hatte der iranische Präsident Ebrahim Raisi mitgeteilt, dass er den Innenminister mit der Untersuchung des Falls beauftragt habe.

Die Regierung in Teheran und die Hardliner im Parlament versuchen seit Monaten, die islamischen Gesetze strenger umzusetzen, da viele Frauen die Vorschriften leger umgesetzt hatten.

Aminis Tod hat Proteste in mehreren iranischen Städten ausgelöst. Nach ihrer Bestattung in ihrer Heimatstadt Saghes im Nordwesten des Iran forderten Menschen dort am Wochenende vor dem Gouverneursbüro eine «gründliche Untersuchung» der Todesursache. Die Polizei vertrieb die Demonstrierenden mit Tränengas.