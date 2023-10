Work-Life-Balance: «Ich hab keine Kraft mehr, nach der Arbeit zu kochen»

Die Tiktokerin Brielle beklagt sich in einem Video über die Arbeitszeiten ihres ersten Jobs – Millionen von Menschen diskutieren mit.

Tiktokerin Brielle beklagt sich in einem Video über ihre straffen Arbeitszeiten. Sie sei ausgepowert und müde, wenn sie von der Arbeit nach Hause gehe . Denn ihr Arbeitsweg verschlingt über zwei Stunden täglich. Weiter schildert sie, dass sie keine Kraft mehr hat, um Sport zu treiben oder zu kochen, und fragt sich, wie sie die Zeit finden soll, um Freunde zu treffen oder gar Männer zu daten. Nach ihrem kürzlich erfolgten College-Abschluss hat sie jetzt nämlich einen Bürojob in New York angetreten.

«Mir macht der Job Spaß, aber der lange Arbeitsweg macht mich müde»

Gegenüber Insider betont sie, dass ihr der Job Spaß mache und sie wisse, dass es anderen Menschen schlechter gehe. Weiter sagt sie, dass sie während der Corona-Pandemie zur Uni gegangen und sich deshalb nicht mehr gewöhnt sei, in einem Büro zu sein. «Als ich noch an der Universität war, konnte ich meistens zu Hause bleiben oder hatte einen kurzen Weg in die Vorlesung, nun pendle ich stundenlang.»

Ist die 40-Stunden-Woche noch zeitgemäß?

Sie fragt sich, ob die klassische 40-Stunden-Woche nicht überholt sei . Brielle mag ihren Job und weiß, dass ihre Arbeitszeiten normal sind, doch sie fragt sich, ob man nicht genauso produktiv oder gar produktiver sein könnte in kürzerer Zeit oder in einem Hybrid-System. Unter ihrem Post diskutieren Tausende von Usern. Viele teilen ihre Ansicht und klagen über die gleiche Situation. Um die Belastung zu lindern, fordern sie deshalb beispielsweise eine 4-Tage-Woche.

Erste Versuche einer verkürzten Arbeitswoche liefern vielversprechende Resultate: In Großbritannien organisierte «4 Day Week Global» ein Pilotprojekt, bei dem insgesamt 61 Unternehmen teilnahmen. Dazu gehörten Banken, IT-Unternehmen, Einzelhändler und Personalvermittler, die fast 3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigten. Von den 61 Unternehmen gaben 18 an, dass sie die 4-Tage-Woche dauerhaft beibehalten werden, da sie nachweislich von den Vorteilen dieser Regelung profitieren. Weitere 38 erklärten, sie würden den Versuch fortsetzen, schreibt die Financial Times.

