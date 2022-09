Infotafel gekapert : Wormeldingen entschuldigt sich für «Porno-E-Reider»

Am Montag hat die Gemeinde über ihren Facebook-Account reagiert: «Eine unschöne und völlig deplatzierte Überraschung. Wir entschuldigen uns für die obszönen Bilder, die gestern auf unserem E-Reider gelaufen sind», so die Verwaltung von Wormeldingen. «Unbekannte haben es fertig gebracht, ins Internet zu gehen und Seiten zu öffnen, die definitiv nicht auf eine öffentliche Informationstafel gehören.» Mit dem externen Dienstleister habe man sich darum gekümmert, dass so etwas nicht nochmal vorkommen könne.