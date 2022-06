Meteolux : «Worst case» örtlich sogar 38 Grad in Luxemburg möglich

LUXEMBURG – Dem Großherzogtum stehen ein paar heiße Tage bevor. Lokal könnte es nach einem speziellen Berechnungsszenario aber noch heißer werden als bisher erwartet.

Die Hitzewelle in Teilen Europas ist in aller Munde, auch im Großherzogtum sind für Freitag und Samstag hohe Temperaturen angekündigt. Während Meteolux für Freitag mit bis zu 32 Grad rechnet, scheint der Samstag das Ganze aber noch toppen zu können. Die Wahrscheinlichkeit für Temperaturen über 35 Grad sei besonders im Süden des Landes hoch. In einem Worst-case-Szenario kommt Meteolux gebietsweise sogar auf 38 Grad.