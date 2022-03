BGL BNP Paribas Open : Wozniacki zieht ihre Show in Luxemburg ab

Im Oktober dürfen sich Tennisfans in Luxemburg auf eine große Show freuen. Die Ex-Nummer 1 der Welt, Caroline Wozniacki, schlägt in Kockelscheuer auf.

67 Wochen war Caroline Wozniacki zwischen Oktober 2010 und Januar 2012 Nummer 1 der Welt im Damentennis. Im kommenden Oktober schlägt die Dänin beim luxemburgischen Tennisturnier in Kockelscheuer, BGL BNP Paribas Open, auf. Bereits 2008 war Wozniacki in Luxemburg angetreten und hatte sich bis ins Finale gekämpft. Ab dem 12. Oktober dieses Jahres ist die Dänin nun das Highlight beim Tennisturnier in Luxemburg.