WPS Index: Luxemburg gehört für Frauen zu den sichersten Ländern

Frau zu sein ist nicht in jedem Land dasselbe. Pixabay/Illustration

Alleine unterwegs zu sein ist für Frauen etwas anderes als für Männer, in manchen Ländern mehr, in anderen weniger. 88 Prozent der Frauen in Luxemburg geben an, sich in ihrer Nachbarschaft sicher zu fühlen. Das ist das Ergebnis einer weltweiten Studie, die das Georgetown Institute for Women, Peace and Security und das Peace Research Institute Oslo veröffentlicht haben.

Wissenschaftler hatten 177 Länder untersucht, um sie anhand verschiedener Indikatoren zu klassifizieren: Inklusion, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit. Diese ergeben den «Women Peace and Security Index». «Unsere Ergebnisse zeigen, dass Länder, in denen es Frauen gut geht, gleichzeitig friedlicher, demokratischer, wohlhabender und besser darauf vorbereitet sind, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen», heißt es in der Studie.

Luxemburg belegt beim WPS Index zusammen mit Finnland und Island den vierten Platz und ist damit im Vergleich zu den Nachbarländern obenauf. Während Belgien auf dem elften Platz landet, sind Deutschland und Frankreich nur noch auf Platz 21 und 24. Auf dem Siegertreppchen landen:

Dänemark Schweiz Schweden

Das Großherzogtum erzielt laut dem Ranking in verschiedenen Bereichen gute Ergebnisse. Während beim Spitzenreiter Dänemark Frauen 13,2 Jahre an einer Bildungseinrichtung verbringen, sind es in Luxemburg immer noch 13 Jahre. Auch bei der Beschäftigung schneidet das Land gut ab: Zwischen 2018 und 2022 haben 73 Prozent der Frauen zwischen 25 und 64 Jahren im Großherzogtum gearbeitet. Zum Vergleich: In Italien waren es nur 55,7 Prozent, bei den Däninnen 77 Prozent. Bei der Parität im Parlament hat das Großherzogtum noch Nachholbedarf: Luxemburgerinnen sind nur mit 35 Prozent vertreten. In Norwegen sind es 46,2 Prozent und in Neuseeland und den Vereinigten Arabischen Emiraten je 50 Prozent.

«Das bedeutet nicht, dass wir uns damit zufriedengeben müssen.» Gabrielle Antar, Nationaler Frauenrat

Vier Prozent der Luxemburgerinnen haben bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt – in Deutschland waren es drei Prozent, in den Vereinigten Arabischen Emiraten ganze 17,9 Prozent. Gabrielle Antar, politische Direktorin des «Conseil national des Femmes du Luxembourg» schränkt beim vergleichsweise niedrigen Ergebnis des Großherzogtums ein: «Leider stellen die vier Prozent nur diejenigen dar, die es offengelegt haben. Es gibt aber einen sehr großen Prozentsatz derer, die schweigen.» Zudem lasse das Ranking psychische und finanzielle Gewaltausübung außen vor.

Daher gebe es in diesem Bereich noch immer einen Weg zu gehen und Maßnahmen zu besprechen, die auch umgesetzt werden müssen, so Antar. «Man kann sich über die guten Punkte freuen, aber das bedeutet nicht, dass wir uns damit zufriedengeben müssen.» Sie präzisiert: «Feminizid steht in Luxemburg immer noch nicht im Strafgesetzbuch, die Istanbul-Konvention hat einen 24-Stunden-Telefonservice für Gewaltopfer angeregt – das sind alles Maßnahmen, die noch nicht ergriffen wurden. Es wird Aufgabe der zukünftigen Regierung sein, die Gesetzgebung zu verschärfen.»

Keine diskriminierenden Gesetze