China Eastern Airlines : Wrackteile nach Flugzeugabsturz gefunden, bislang keine Überlebenden

Nach dem Absturz der MU5735 sind Rettungskräfte zur Unglücksstelle vorgedrungen. Die Bergung des Flugschreibers könnte Anhaltspunkte liefern, wie es zum plötzlich Sturzflug kommen konnte.

Die etwa sieben Jahre alte Boeing 737 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines war am Montag plötzlich mehr als 8800 Meter in die Tiefe gestürzt, wie die Luftfahrtbehörden mitteilten. Auf einem Video war zu sehen, wie die Maschine kopfüber abstürzte. An Bord waren 123 Passagiere und neun Crewmitglieder. Das Unglück passierte in einer entlegenen, hügeligen Gegend nahe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Das Flugzeug mit der Flugnummer MU5735 war auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong.