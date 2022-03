Rock-A-Field : Wu-Tang Clan ohne Stars, Rise Against mit Power

ROESER - Auch Tag zwei des Rock-A-Field-Festivals hat den Zuschauern in Roeser einiges geboten. Neben diversen Rockgruppen kam auch der Sprechgesang zum Tragen.

«Wu-Tang, Wu-Tang». Der Name war am Samstag in Roser in aller Munde. Die berühmte Hiphop-Formation war ins Großherzogtum gekommen, um seine Legende zu feiern.

Weniger Sprechgesang legten die Punkrocker von Rise Against an den heißen Tag. Ohne Verschnaufpause krachten die US-Amerikaner wie eine Flutwelle über die begeisterten Zuschauer ein, bestachen durch schnelle und melodische Rockmusik. Ähnliche Brecher hatte auch die Band Tim McIlrath drauf, die dem Publikum ebenfalls einheizte. Eher ruhig und entspannt legte Kate Tempest ihren Auftritt auf die Bühne. Die Britin bestach bei ihrer Rapmusik auf Elekrobeats mit toller Bühnenpräsenz und irrem Flow.

Aus Luxemburg traten am Samstag unter anderem die Ska-Reggae-Formation The Disliked, die Poprock-Band Ice In My Eyes und Tame & The Wild auf, die die Festivalgänger mit Pop-Folk beschallten.