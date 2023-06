Eskalation im Kosovo: «Würde es wieder sagen» – Djokovic spricht über Aussage am French Open

Novak Djokovic startete siegreich in das French Open.

Novak Djokovic hat seine kritisierte politische Botschaft bei den French Open bekräftigt. «Ich würde es wieder sagen», sagte der serbische Tennisstar nach seinem Drittrundeneinzug beim Sandplatzklassiker in Paris in der Nacht zu Donnerstag. «Natürlich ist mir bewusst, dass viele Leute nicht mit mir übereinstimmen, aber es ist, wie es ist. Das ist etwas, wofür ich stehe.»

Deutschland und Frankreich wollen vermitteln

Nach den Zusammenstößen im Norden des Kosovo wollen sich Deutschland und Frankreich um Vermittlung bemühen. Derweil löste sich ein erneuter Protest Hunderter serbischer Demonstranten vor der von KFOR-Soldaten verstärkt gesicherten Stadtverwaltung in Zvecan auf.

Scholz und Macron planen dem deutschen Regierungssprecher Steffen Hebestreit zufolge ein gemeinsames Gespräch mit der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. «Es ist geplant, gemeinsam mit Emmanuel Macron dieses Treffen zu machen», sagte Hebestreit. Die vier Politiker sollen demnach am Donnerstag am Rande des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der Republik Moldau zusammenkommen.