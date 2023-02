Dave

Jesus, höchstpersönlich

Jesus ist 21. «Eigentlich bin ich mehrere tausend Jahre alt, keine Ahnung, wieso da 21 steht», schreibt er zu seinem Profilbild, das den Mann mit Bart und mit einer Kutte gekleidet zeigt. Dass er sich Jesus nennt, ist nur Teil eines Scherzes, denn er fügt hinzu: «I've only been nailed once.» Konkret heißt das: Er teilt den Frauen mit, dass er fast keine Erfahrung im Thema Sex hat.

Andrew

Der 24-jährige Andrew ist nicht besonders mutig und offenbar sehr scheu. Das zeigt sich schon in dem Text, der sein Profilfoto (ein Karo-Hemd?) begleitet: «Ich habe immer ein Gewehr in meinem Nachttisch bereit, damit ich, im Fall eines Einbruches, mich selbst erschießen kann, um nicht neue Menschen treffen zu müssen.»

Doggo

Ariel

May (eigentlich Mays Freund)

Die 19 Jahre alte May sucht eigentlich keinen Freund – oder besser gesagt weiß sie noch nichts davon. Das Profil mit ihrem Foto setzte ihr jetziger Freund auf, der sie aber bald verlassen will. «Ich möchte einen Ersatz für mich finden, bevor ich mit ihr Schluss mache», gibt der (Noch)-Freund an.