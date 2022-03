In Luxemburg : Würfelspiel soll Kneipen neues Leben einhauchen

LUXEMBURG – Das Würfelspiel «Calavera» wurde zum «Bistrospill 2019» gewählt. Es soll die Menschen von ihren Smartphones fernhalten.

Das Würfelspiel Calavera soll die Gäste in den Luxemburger Cafés und Kneipen zueinander bringen.

«Gesellschaftsspiele liegen wieder voll im Trend, vor allem bei jungen Menschen. Diese Beobachtung haben wir nicht nur in Luxemburg, sondern auch im Ausland gemacht», sagt Claude Ries vom Luxemburger Hotel- und Gaststättenverband Horesca. Im Rahmen des Projekts «Flott Spillowenter an de Wellkomm Cafeen» will der Verband die Café- und Kneipengäste dazu ermutigen, das Handy abzustellen und mehr miteinander zu sprechen.