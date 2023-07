Kein Einzelfall: Wütende Cardi B wirft ihr Mikrofon auf Konzertbesucher

Am Wochenende trat Rapperin Cardi B in Las Vegas auf. Dabei schleuderte ein Fan den Inhalt seines Getränkes in die Richtung der Musikerin, die von der Aktion gar nicht begeistert war.

Hier siehst du, wie Cardi B das Mikrofon nach einem Fan wirft. 20 Minuten, Instagram/j_blizzyy

Dieses Konzert werden die Besuchenden nicht so schnell vergessen – auch dank der sozialen Medien. Rapperin Cardi B trat am Samstag im Drai's Beach Club in Las Vegas auf. Dabei kam es zu einem gravierenden Zwischenfall zwischen der Musikerin und einem Gast, welcher nun als Video rasant die Runde macht.

In dem geteilten Clip ist zu sehen, wie Cardi B ihren Song «Bodak Yellow» aus dem Jahr 2018 performt. Plötzlich warf ein Fan den Inhalt seines Getränks in Richtung Bühne, wobei die Flüssigkeit die 30-Jährige direkt ins Gesicht traf. Cardi zeigt sich für wenige Sekunden geschockt, bevor sie ihr Mikrofon mit voller Wucht auf den Werfer im Publikum schmetterte. Währenddessen lief im Hintergrund ihr Lied zusammen mit ihrem Gesang weiter.

Cardi warf Mikrofon auch nach DJ

Anschließend zupfte sich die Musikerin ihre Haare wieder zurecht und der anwesende Sicherheitsdienst versuchte, die Situation innerhalb der Menge zu entschärfen. Berichten zufolge warteten die Fans bei 43 Grad zwei Stunden auf Cardis Auftritt. Zudem gaben einige Besuchende an, dass der Hip-Hop-Star die Fans sogar dazu aufgerufen habe, Wasser auf sie zu schütten, als sie sich über die unerträgliche Hitze beschwerte.

Nicht mal 24 Stunden zuvor ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. In einem Tiktok-Video ist zu sehen, wie die Entertainerin in einem neongelben Minikleid auf der Bühne ihren Hit «I Like It» performt. Ihren Auftritt beendete die Rapperin mit einem Konfetti-Regen und einem wütenden Mikrofon-Wurf auf den DJ hinter ihr. Laut der Beschreibung des Videos hat der DJ mehrere ihrer Songs – scheinbar ohne ihr Wissen – gekürzt. «Sie war sehr wütend», heißt es weiter.

Schon in der Vergangenheit nutze Cardi B ihr Mikrofon, um unhöfliche Fans zurechtzuweisen. Während des Wireless Festivals im Jahr 2022 schlug sie laut diversen Medien mehrmals mit einem Mikrofon auf einen Fan ein.

Auf «X» halten die Userinnen und User zu Cardi B

Für ihre jüngste Aktion erhält die Rapperin allerdings Zuspruch auf dem Onlinedienst Twitter, der kürzlich in «X» umbenannt wurde. «Sie hat getan, was getan werden musste! Die Leute müssen aufhören, Künstlerinnen und Künstler mit Sachen zu bewerfen!», schreibt ein Nutzer. In einer weiteren Nachricht ist zu lesen: «Dieser Trend, Konzerte von Musikerinnen und Musikern zu besuchen, nur um sie anzugreifen, ist widerlich und ich hoffe, dass alle Teilnehmenden diese Energie zurückbekommen.»

In den letzten Monaten häuften sich die Zwischenfälle von Künstlerinnen und Künstlern, die auf der Bühne mit Sachen beworfen wurden. Ava Max wurde etwa vor wenigen Wochen an der Veranstaltung in Los Angeles verletzt, als ein männlicher Fan sie unerwartet ins Gesicht schlug. Zuvor wurde Bebe Rexha bei einem Auftritt in New York absichtlich vom Handy eines Fans getroffen. Die Folge: ein blaues Auge.