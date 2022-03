Paris : Wütender Autofahrer geht auf Blinden los

In Paris wurde ein blinder Mann mit seinem Begleiter von einem Autofahrer hart angegangen. Dabei hatte der Autofahrer den beiden zuvor den Vortritt genommen.

Ein blinder Mann mit Blindenstock wollte am Montag in Paris eine Straße überqueren. Ein zweiter Mann führte ihn am Ellenbogen, wie Le Parisien schreibt. Als die beiden den Fußgängerstreifen betraten, entgingen sie nur knapp einer Kollision mit einem Auto, das nicht für sie angehalten hatte. Dabei streifte der blinde Mann das Auto mit seinem Blindenstock.