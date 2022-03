Barça deklassiert Real Madrid : «Wunder», «Harakiri», «Demütigung» – das sind die Reaktionen auf den Clásico

Mit 4:0 fertigte Barcelona den Erzrivalen Real ab. Und das in Madrid. Der spanische Klassiker vom Sonntagabend lässt an sicher geglaubten Verhältnissen zweifeln.

Eigentlich war es bislang die Saison von Real Madrid. Zuletzt der Coup im Achtelfinal der Champions League gegen PSG , während die Königlichen bislang unspektakulär und überzeugend die Liga anführten. Doch seit Sonntagabend schaut das alles ein bisschen anders aus: Gleich mit 0:4 wurde der spanische Rekordmeister (34 Titel) abgefertigt. Und das ausgerechnet vom Erzrivalen Barcelona, der nach Verlustpunkten trotz Desaster-Saison zusammen mit Sevilla plötzlich auf neun Punkte an den Leader rangekommen ist.

Es bleibt auch am Tag danach der Eindruck: Dieser Sieg der zuletzt so gescholtenen Katalanen ist weit mehr als nur ein Sieg. Von einer «Demütigung» ist vielerorts zu lesen – auch von der «Auferstehung». Diese hat Barça in den vergangenen Wochen zumindest sportlich erlebt. Trotz über einer Milliarde Franken Schulden hat man im Winter einen erstarkten Kader aufbauen können und zuletzt elf Mal hintereinander nicht verloren.

Ist Ancelotti schuld?

«Salvador» («Erlöser») Xavi sei zu danken, ist man sich in Fussball-Spanien einig. Die 41-jährige Barcelona-Legende steht seit November bei der «Blaugrana» an der Seitenlinie. Auch auf Seiten von Real Madrid hat man den Verantwortlichen schnell ausfindig gemacht: Trainer Carlo Ancelotti (62). Die spanische Sportzeitung «AS» etwa schreibt von einem «taktischen Harakiri» des italienischen Real-Coaches. Die Entscheidung, auf eine Dreier-Abwehr umzustellen und Modric in der Spitze zu bringen, sei «schwer nachvollziehbar».

Ancelotti habe mit dem Spiel viel Kredit aus dem Fenster geworfen und Barça eine Lizenz zum Träumen ausgestellt. Die Real-nahe Zeitung «Marca» warnt derweil vor überstürztem Aktionismus in der Aufarbeitung, schreibt aber gleichzeitig von einem «Wunder, das nicht mehr ganz so unmöglich scheint». Gemeint damit ist der 27. Meistertitel, womit Barça alle Kritiker Lügen strafen würde. Dies tut Stürmer Pierre-Emerick Aubeyang am Sonntag mit zwei Toren und einem Assists der überragende Spieler, bereits jetzt. «Hallo vom fertigen Spieler», schreibt der Mann aus Gabun auf Twitter und spielt auf die verbreitete Haltung bei seinem Ex-Club Arsenal an, dass die Karriere des 32-Jährigen längst vorbei sei.