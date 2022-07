IQ von 145 : Wunderkind Laurent (12) hat seinen Master in Physik in der Tasche

Der superintelligente Laurent Simons hat bereits im Alter von elf Jahren seinen Bachelor gemacht. Ein Jahr später hat er nun auch sein Physikstudium mit der höchsten Auszeichnung abgeschlossen.

1 / 3 Laurent ist hochbegabt und hat einen IQ von mehr als 145. imago images/ANP Schon seinen Bachelor hatte er in Windeseile gemacht. imago images/ANP Im Alter von neun Jahren hatte Laurent bereits ein Studium in Elektrotechnik beendet. imago images/Niels Ralph Wensted

In nur einem Jahr schloss der belgisch-niederländische Junge sein Physik-Studium an der Universität von Antwerpen erfolgreich ab, wie die Universität am Dienstag bestätigte. Vater Alexander hatte am Montag stolz der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erzählt: «Und schon wieder mit der höchsten Auszeichnung: Summa cum laude.»

Laurent ist hochbegabt und hat einen IQ von mehr als 145. Die durchschnittliche Intelligenz liegt bei 100, mit mehr als 130 gilt man als Genie. Er sammelt Auszeichnungen wie Gleichaltrige Fußball-Bilder: Schon seinen Bachelor hatte er in Windeseile gemacht, ebenfalls in Antwerpen und ebenfalls «mit höchstem Lob».

Mit acht Jahren hatte Laurent bereits sein Abitur in der Tasche. Danach studierte er zunächst Elektrotechnik in Eindhoven in den Niederlanden.

Laurent will künstliche Organe herstellen

Anfang des Jahres war er Gaststudent an der Ludwig-Maximilians-Universität München und dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik im Forschungszentrum Garching bei München. Dort durfte er an einem Forschungsprojekt mitmachen und mit Hilfe eines Lasers kleinste Krebszellen im Blut aufspüren. Das kommt seinem Traum schon sehr nahe: Laurent will nämlich erforschen, wie man Organe künstlich herstellen kann.

Nach dem Sommer will er weiter studieren – Medizin vielleicht. Darüber müsse er aber erst noch nachdenken, sagte Laurent der dpa. Aber jetzt gehts erst einmal in die Ferien: «Mit Freunden spielen und Reisen», gab der Junge als Beschäftigungen an.