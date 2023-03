4,69 Sekunden: Wunderkind Yiheng pulverisiert den Weltrekord im Speedcubing

Das neunjährige Speedcubing-Wunderkind Yiheng Wang aus China hat mit einer Zeit von 4,69 Sekunden den Rekord für die schnellste Durchschnittszeit zum Lösen eines 3x3x3-Drehwürfels gebrochen. Yiheng hat damit die Würfelveteranen Max Park (USA) und Tymon Kolasiński (Polen) entthront, die gemeinsam den Rekord mit einer Zeit von 4,86 Sekunden hielten. Der Junge erzielte seine Rekordzeit im Halbfinale des «Yong Jun KL Speedcubing 2023» in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur am 12. März. Damit schaffte es das Wunderkind auch in das «Guinness-Buch der Rekorde».

Fünftschnellste Einzellösung aller Zeiten

Nach Yihengs rekordverdächtiger Leistung im Halbfinale zog er in den Finale des Wettbewerbs ein, das er mit einer durchschnittlichen Lösungszeit von 5,97 Sekunden gewann. Yiheng hat alle drei Speedcubing-Wettbewerbe gewonnen, an denen er im Jahr 2023 teilgenommen hat. Bei der Singapur-Meisterschaft 2023 besiegte Yiheng im Final das chinesische Cubing-Wunderkind Ruihang Xu.

Chinesische Kinder mischen die Szene auf

Der 14-jährige Ruihang Xu ist einer der wenigen Menschen, die einen Würfel vor der Kamera in weniger als drei Sekunden gelöst haben, allerdings nicht in einem offiziellen Wettbewerb, so dass er sich nicht für den Weltrekord qualifiziert. Alle Speedcubing-Rekorde werden von der WCA ratifiziert, woraufhin sie auch von «Guinness World Records» anerkannt werden.



Yiheng und Ruihang gehören zu einer Reihe talentierter chinesischer Kinder, die in den letzten Jahren die Speedcubing-Szene aufgemischt haben. Jetzt, da die WCA-Wettbewerbe weltweit wieder voll im Gange sind, wird erwartet, dass diese jungen Cuber zahlreiche Rekorde brechen und noch nie dagewesene Zeiten aufstellen werden.