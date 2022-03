Neue Petition : Wunsch-Kennzeichen sollen Haushalt sanieren

LUXEMBURG - In einer Petition wird gefordert, dass Luxemburger ihr Kennzeichen komplett personalisieren können. Die Sache hat aber einen kleinen Haken.

Ben Dahan aus Fenningen hat bei der Regierung eine Petition eingereicht, die für Aufsehen sorgen könnte: Er fordert, dass die Luxemburger Autofahrer ihr KFZ-Kennzeichen komplett frei gestalten können. «Ich fahre oft an die Küste nach Belgien», erzählt Dahan gegenüber L'essentiel. Dort hat er die außergewöhnlichen Nummernschilder sofort bemerkt. Nachbar Belgien hat das «Wunschkennzeichen» am 31. März des vergangenen Jahres eingeführt.

Ben Dahan will mit seiner Idee aber nicht nur die Kreativität fördern, sondern auch ein bisschen den Staatshaushalt sanieren. «Ich habe mich informiert und dann etwas mehr darüber erfahren – auch auf die Auswirkungen auf den belgischen Staatshaushalt», sagt der 21-Jährige. Denn in Belgien werden die Auto-Fans für ihr Stückchen Individualität ganz schön zur Kasse gebeten werden: 1000 Euro kostet das Wunschkennzeichen dort. 4,5 Millionen Euro konnte der belgische Staat so schon an Mehreinnahmen verbuchen – und das allein in den ersten sechs Monaten nach Einführung des Custom-Blechstücks.