Mysteriöses Gekritzel: Wunschzettel von Tochter (7) bringt Mutter zum Verzweifeln

Dieser Teil bereitete Sharon besonders viel Mühe. User entzifferten es als «Plees can i b abl too trin in too a megiagwr.» Doch was genau es heißen sollte wusste Sharon noch immer nicht.

Auf dem Zettel stand: «Plees can i b abl too trin in too a megiagwr.» Andere Eltern verstanden sofort, was das heißen soll: «Sie möchte sich in einen Mega-Jaguar verwandeln können. Sieht sie sich eine Sendung an, in der sich eine Figur in ein Tier verwandelt?» Ein anderer User stimmte zu: «Guckt sie zufällig Kipo auf Netflix? Mein Sohn ist acht und sieht es sich an. Kipo verwandelt sich in einen Mega-Jaguar.» Den Wunsch zu erfüllen wird wohl schwierig werden, aber immerhin weiß Sharon nun, was ihre Tochter sich wünscht.