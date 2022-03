Natürliche Gründe – Wurde Abramowitsch vergiftet? US-Geheimdienst zweifelt an Theorie

1 / 4 Der russische Oligarch Roman Abramowitsch (55) soll als Teilnehmer der ukrainisch-russischen Friedengespräche Anfang März vergiftet worden sein. Action Images Diese Meldung machte Anfang der Woche weltweit die Runde. Reuters Zur vermeintlichen Vergiftung soll es beim zweiten russisch-ukrainischen Treffen am 3. März gekommen sein. (Symbolbild) VIA REUTERS

Am Wochenende erst kam heraus, dass der Milliardär und Noch-Besitzer des Chelsea FC, Roman Abramowitsch (55), Teil einer russischen Delegation bei Friedensgesprächen mit der Ukraine Anfang Monat gewesen sein soll. Gestern folgte dann der Hammer: Der 55-Jährige sowie weitere Teilnehmer der Gespräche vom 3. März sollen vergiftet worden sein. Abramowitsch habe anschließend an dem Treffen in Kiew rote Augen gehabt und im Gesicht und an den Händen soll sich seine Haut geschält haben.

Stimmt nicht, erklären nun US-amerikanische Geheimdienste gemäß «Sky News». Ein US-Geheimdienstmitarbeiter erklärte gegenüber dem britischen TV-Sender, dass die Symptome «natürlich – und nicht durch Vergiftung» – zustande gekommen seien.

«Fassen Sie keine Oberflächen an»

Zuvor waren dramatische Nachrichten aus dem inneren Zirkel Abramowitschs an die Öffentlichkeit gelangt. Wie eine ihm nahestehende Person gegenüber «Sky News» erklärte, konnte der Oligarch während mehrerer Stunden nicht richtig sehen. Abramowitsch sei im Anschluss an die Gespräche sofort in die Türkei gereist und habe sich in Istanbul behandeln lassen. Mittlerweile sollen er und die anderen Delegationsteilnehmer sich wieder erholt haben.

Die Nachricht, dass Abramowitsch Teil der Friedensgespräche war, überraschte. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, soll sich der schwerreiche Unternehmer vor allem für die Einrichtung humanitärer Korridore im Gebiet rund um Mariupol eingesetzt haben. Dabei dürften auch familiäre Beziehungen eine Rolle spielen: Die verstorbene Mutter des Oligarchen stammte aus der Ukraine. Doch es gibt auch Stimmen, die darauf verweisen, dass es sich um eine PR-Aktion des ehemaligen Inhabers des FC Chelsea handeln könnte, mit der er seinen Namen im Westen reinwaschen möchte.