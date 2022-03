In Moskau : Wurde der Pussy-Riot-Aktivist vergiftet?

Pyotr Werzilow, Ehemann von Pussy-Riot-Frau Nadeschda Tolokonnikowa, besuchte in Moskau eine Gerichtsanhörung. Plötzlich sah er nichts mehr.

Der russische Aktivist Pjotr Wersilow befindet sich in «ernstem gesundheitlichen Zustand», wie die Aktivistengruppe Pussy Riot mitteilte: «Sein Leben ist in Gefahr. Wir glauben, er wurde vergiftet», schrieb die Gruppe auf Facebook.

Pjotr Wersilow, der Ehemann von Pussy-Riot-Aktivistin Nadeschda Tolokonnikowa, hatte nach Angaben der Aktivisten vor zwei Tagen an einer Gerichtsanhörung in Moskau teilgenommen. Danach habe er geklagt, dass er nicht mehr sehen könne. «Später konnte er weder reden noch gehen», sagte ein weiteres Pussy-Riot-Mitglied der Internetzeitung Meduza, deren Mitherausgeber Wersilow ist. Er habe auch das Bewusstsein verloren. Seit Mittwoch befinde sich Wersilow in der Toxikologie eines Moskauer Krankenhauses. Eine offizielle Bestätigung der Klinik gibt es bislang noch nicht.