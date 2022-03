Olympia-Eröffnungsfeier : Wurde die Grußbotschaft von Guterres zensiert?

Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele wurde eine Video-Nachricht vom UNO-Generalsekretär eingespielt. Im TV war die Botschaft aber nicht zu sehen.

«Es gibt keine Grenzen dafür, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten», sagt António Guterres in seiner Videobotschaft, die an die Organisatoren sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking gerichtet ist. «Für den Frieden, für die Menschenrechte, für Gesundheit und Wohlbefinden für uns alle.»Die knapp einmütige Botschaft ist im Nationalstadion von Peking am Freitag während der Eröffnungsfeier der 24. Olympischen Winterspiele kurz nach der offiziellen Begrüßung von Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping (68) und IOC-Präsident Thomas Bach (68) abgespielt worden. Nur: Die TV-Regie in Peking strahlte die Video-Sequenz nicht aus. Während die gut 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion den Worten des Portugiesen Guterres lauschen, sieht man im Fernseher nur einen Schweif über das «Vogelnest»-Stadion.